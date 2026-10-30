Посольство РФ ответило на сообщения о задержании российского шпиона в Польше Фото: REUTERS.

В посольстве России ответили на сообщения о том, что в Польше, якобы, был задержан российский гражданин по обвинению в шпионаже. Об этом сообщает издание RTVI со ссылкой на дипмиссию.

"Посольству России в Польше из сообщений СМИ известно о задержании некоего российского гражданина по подозрению в шпионаже. Официальных уведомлений не поступало", - отметили в посольстве.

В ведомстве подчеркнули, что в Польше уже на протяжении длительного времени развернута "антироссийская кампания шпиономании", цель которой - формирование у жителей негативного мнения об РФ.

KP.RU рассказал, что российское посольство в Польше с возмущением отметило появление в репертуаре театра Варшавы оперы, в которой продвигается формируемый киевским режимом ложный нарратив о якобы похищенных украинских детях.

Дипмиссия с сожалением отметила, что польские учреждения культуры в настоящее время используются в качестве площадок для продвижения абсурдных антироссийских нарративов.