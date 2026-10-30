В МИД России раскрыли подробности подготовки переговоров по Украине в Абу-Даби

Глава МИД России Сергей Лавров Фото: REUTERS.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что точные даты трехсторонних переговоров Москвы, Вашингтона и Киева в Абу-Даби, предварительно запланированных на середину ноября, объявят после окончательного согласования.

Дипломат уточнил, что он и госсекретарь США Марко Рубио непосредственно не участвуют в подготовке встречи. Организацией переговоров занимается специальная делегация, сформированная по решению президента России.

"Конкретные даты, конечно, будут объявлены, как только они окончательно будут подтверждены", - сказал министр на пресс-конференции в Атланте.

Также Лавров подчеркнул, что позиция Москвы по урегулированию конфликта на Украине остается неизменной. Россия по-прежнему не согласна с тем, чтобы Киев представлял военную угрозу ее законным интересам.

Ранее KP.RU сообщал, что Россия готова к переговорам по Украине, однако процесс сталкивается с попытками срыва. Президент Владимир Путин подмечал, что противники заинтересованы в том, чтобы не допустить продвижения дипломатических усилий.