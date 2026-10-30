Названо лучшее время для путешествий в Индию

Турэксперт Кодякова посоветовала отдыхать в Индии с ноября по февраль Фото: REUTERS.

Оптимальным временем для путешествия в Индию считается период с ноября по февраль. Об этом NEWS.ru сообщила турэксперт Люсинэ Кодякова.

Она уточнила, что в эти месяцы температура воздуха составляет + 20–30 градусов, море остается спокойным, а влажность минимальна.

"Это идеально подходит для пляжного отдыха и экскурсий", — сказала она.

Также турэксперт отметила, что старт чартерного сезона на Гоа, который открылся 1 октября этого года, проходил вяло из-за аномально теплой осени в России, Казахстане и части Европы.

По ее словам, если хочется сэкономить на отдыхе, то для поездки стоит выбирать апрель. В это время погода все еще остается хорошей, а цены заметно ниже.

"Газета.Ru"рассказала, что спрос на авиабилеты в Индию с вылетом в сентябре — ноябре увеличился вдвое по сравнению с осенью прошлого года. Среди пяти популярных азиатских направлений эта страна оказалась самой доступной по средней стоимости авиаперелета.