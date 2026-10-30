Трамп счел глупыми призывающих к санкциям против России людей Фото: REUTERS.

Глава Белого дома Дональд Трамп подверг резкой критике тех, кто выступает за введение новых санкций против России. Президент США назвал таких людей глупыми. Об этом он высказался перед журналистами 30 октября.

Американский лидер признал, что в Москве лишь смеются над очередными пакетами санкций. Ограничительные меры неэффективны как способ давления на РФ.

"Глупые люди хотели, чтобы я ввел санкции против России", - сказал Дональд Трамп.

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев напомнил, что западные государства ввели против России более 30 тысяч незаконных санкций. Для любого государства это является тяжелым испытанием, подчеркнул председатель партии "Единая Россия". Политик при этом заверил, что ограничения доказали свою неэффективность. Москва научилась с ними справляться.