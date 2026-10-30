Разница в 176 тысяч рублей: названы регионы с самыми высокими и низкими зарплатами

Разрыв в зарплатах между регионами составил почти 176 тысяч рублей Фото: Ольга ЮШКОВА.

Разница между регионами России с самой высокой и самой низкой средней заработной платой в августе 2026 года достигла почти 176 тысяч рублей. Об этом стало известно из данных Росстата.

Согласно статистике, лидером по уровню средней зарплаты стала Чукотка, где показатель составил 220 010 рублей. Наименьшее значение зафиксировано в Ингушетии. Там в среднем получают 44 048 рублей.

Таким образом, разница в среднем заработке между этими регионами достигла 175 962 рублей. По данным ведомства, в целом по России средняя заработная плата в августе 2026 года составила 103 014 рублей.

Ранее KP.RU назвал два основных фактора роста зарплат в России в 2026-2027 годах. Доцент Игорь Балынин уточнил, что среди них: рост минимального размера заработной платы и существующий дефицит высококвалифицированных кадров.