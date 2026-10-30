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НовостиВ мире30 октября 2026 23:20

"Ничего не делаю": Трамп прокомментировал возможное снятие санкций с РФПИ

Трамп сообщил, что США не снимают санкции с РФПИ
Алина КОЧНЕВА
Трамп сообщил, что США не снимают санкции с РФПИ

Трамп сообщил, что США не снимают санкции с РФПИ

Фото: REUTERS.

В Кремле уведомили, что Москва и Вашингтон обсуждают возможное снятие санкций с РФПИ. Окончательного решения пока нет. По словам президента США Дональда Трампа, американцы еще не снимают санкции с фонда. Так политик сказал в беседе с журналистами.

"Не снимаю, ничего не делаю", - оповестил Дональд Трамп в ответ на вопрос по ограничениям в отношении РФПИ.

По версии The New York Times, администрация Вашингтона рассматривает отмену санкций, введенных против Российского фонда прямых инвестиций. Согласно заявлению издания, в настоящее время Штаты изучают соответствующий запрос Москвы. Американцы могут пойти на этот шаг в рамках усилий по нормализации отношений между двумя странами, отмечает автор материала.