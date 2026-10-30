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НовостиПолитика30 октября 2026 23:29

Репутация запятнана: Лавров усомнился в праве Европы быть гарантом договоренностей по Украине

Лавров счёл низкими шансы Европы выступать гарантом по Украине
Алина КОЧНЕВА
Лавров счёл низкими шансы Европы выступать гарантом по Украине

Лавров счёл низкими шансы Европы выступать гарантом по Украине

Фото: REUTERS.

Ряд европейских политиков хотели бы выступить гарантами договоренностей по Украине. Однако репутация этих лиц не может не учитываться в таком контексте. Шансы Европы выступить гарантом по Украине низкие. На это обратил внимание глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи министров иностранных дел стран G20.

Политик напомнил, что в феврале 2014 года Франция, Германия и Польша были гарантами сделки между экс-президентом Украины Виктором Януковичем и оппозиционерами. Затем договоренности были нарушены, а европейцы промолчали.

"Шансов у них было предостаточно за последние 12 лет, и они делом доказали, что их репутация не может не учитываться, когда они в очередной раз захотят какими-то гарантами поработать", - заключил Сергей Лавров.

Министр подчеркнул, что на Западе ведут крайне агрессивную информационную кампанию против России. Это давление продолжает обостряться.