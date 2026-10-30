Лавров счёл низкими шансы Европы выступать гарантом по Украине Фото: REUTERS.

Ряд европейских политиков хотели бы выступить гарантами договоренностей по Украине. Однако репутация этих лиц не может не учитываться в таком контексте. Шансы Европы выступить гарантом по Украине низкие. На это обратил внимание глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи министров иностранных дел стран G20.

Политик напомнил, что в феврале 2014 года Франция, Германия и Польша были гарантами сделки между экс-президентом Украины Виктором Януковичем и оппозиционерами. Затем договоренности были нарушены, а европейцы промолчали.

"Шансов у них было предостаточно за последние 12 лет, и они делом доказали, что их репутация не может не учитываться, когда они в очередной раз захотят какими-то гарантами поработать", - заключил Сергей Лавров.

Министр подчеркнул, что на Западе ведут крайне агрессивную информационную кампанию против России. Это давление продолжает обостряться.