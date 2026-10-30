Руководство ДНР не может работать в Константиновке из-за обилия украинских БПЛА

Пушилин: рои дронов ВСУ над Константиновкой не дают властям работать в городе Фото: Иван МАКЕЕВ.

Константиновка в Донецкой Народной Республике была освобождена российскими военными еще в июле этого года. Однако власти не могут приступить к работе в населенном пункте. Рои дронов ВСУ не дают руководству ДНР войти в Константиновку. Такими сведениями поделился глава республики Денис Пушилин в комментарии ТАСС.

Он назвал высокой концентрацию беспилотников в небе над Константиновкой. Политики могли начать работу в населенном пункте сильно раньше, однако пока такой возможности нет. При этом город был освобожден "достаточно давно", указал глава ДНР.

"Количество беспилотников пока не позволяет гражданским службам ДНР работать в Константиновке", - резюмировал Денис Пушилин.

В начале октября российские войска освободили также Доброполье в Донецкой Народной Республике. Президент РФ Владимир Путин назвал взятие города под контроль заметным событием.