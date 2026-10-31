В Калининграде произошел блэкаут из-за аварии Фото: GLOBAL LOOK PRESS.

Часть Калининграда осталась без света. Отключение произошло из-за срабатывания противоаварийной автоматики на Калининградской ТЭЦ-2. Об этом сообщила пресс-секретарь губернатора Мариам Башкирова.

"В результате срабатывания противоаварийной автоматики на Калининградской ТЭЦ-2 отключилась часть оборудования", - написала она в телеграм-канале.

Башкирова добавила, что после этого нагрузку оперативно перераспределили на другие объекты калининградской генерации. Сетевая организация занимается восстановлением электроснабжения потребителей.

Ранее KP.RU сообщал, что шквалистый ветер силой 15-20 метров в секунду обрушился на Дагестан. Стихия привела к серьезным последствиям для энергосистемы. В шести районах республики зафиксировано аварийное отключение света.