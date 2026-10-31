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НовостиОбщество31 октября 2026 0:46

В МИД России рассказали о числе виз по программе переселения соотечественников

МИД: соотечественникам выдали более 3,7 тысячи виз для переезда в РФ в 2026 году
Мария ПАНЮТИНА
МИД: соотечественникам выдали более 3,7 тысячи виз для переезда в РФ в 2026 году

МИД: соотечественникам выдали более 3,7 тысячи виз для переезда в РФ в 2026 году

Фото: REUTERS.

В 2026 году участникам программы добровольного переселения соотечественников в Россию и членам их семей выдали 3 719 виз. Об этом сообщил глава консульского департамента МИД РФ Алексей Климов.

"По состоянию на 1 сентября 2026 года всего участникам вышеупомянутой государственной программы и членам их семей заграничными учреждениями было оформлено 3 719 виз", - сказал он ТАСС.

Климов уточнил, что больше всего виз получили граждане Туркменистана - 2 122. Еще 664 визы оформили гражданам Германии, 217 - Латвии. Эстонцы получили 202 документа, а канадцы - 179.

Ранее KP.RU сообщал, что с 2022 года число желающих переехать в Россию из Прибалтики выросло в разы. Глава центра "Соотечественник" в Псковской области Наталья Тудакова добавила, что заявки продолжают поступать без спада.