Владимир Зеленский Фото: REUTERS.

Владимир Зеленский не заинтересован в переговорах с Россией и рассчитывает покинуть Украину. Об этом заявил британский военный эксперт Александр Меркурис в своем YouTube-канале.

"Он хочет, чтобы конфликт продолжался, пока либо не победят россияне, либо ситуация не сложится таким образом, что он сможет с комфортом уехать в Прованс или, например, во Флориду", - сказал аналитик.

Меркурис добавил, что Зеленскому никогда не был интересен мир. По его словам, в случае отъезда киевский главарь попытается сформировать за рубежом украинское правительство в изгнании.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что на Украине необходимо провести выборы. Он добавил, что Зеленский мог неоднократно завершить конфликт путем заключения мирного соглашения, но не делает это из-за финансирования.