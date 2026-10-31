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НовостиОбщество31 октября 2026 1:26

ФАС напомнила новые правила сдачи ж/д билетов: что поменяется

В России с декабря начнут действовать новые правила возврата ж/д билетов
Алина КОЧНЕВА
В России с декабря начнут действовать новые правила возврата ж/д билетов

В России с декабря начнут действовать новые правила возврата ж/д билетов

Фото: Алиса ТИТКО.

С 1 декабря в России обновят правила возврата железнодорожных билетов. Перевозчиков наделят правом устанавливать сбор в размере до 10% от его цены. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы в "Макс".

ФАС проконтролирует эффективность применения нового механизма. В службе напомнили, что перевозчики для этого будут направлять отчетные формы. Они уже утвердили внутренние документы, в соответствии с которыми величина сбора за возврат дифференцируется в зависимости от времени, остающегося до отправления поезда.

В ФАС считают, что реализация новых мер позволит заметно сократить число сдачи билетов. Это также приведет к уменьшению искусственно созданного дефицита.

Федеральная антимонопольная службы в этом году возбудила 70 дел и выдала 102 предупреждения по рынку топлива. Две трети из этих дел на данный момент исполнены.