В ООН предупредили об угрозе засухи в шести регионах России

В ООН предупредили об угрозе засухи в регионах России Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press

Засуха угрожает отдельным районам Сибири, Забайкалья, Калмыкии, Астраханской и Волгоградской областей, а также Алтая. Об этом заявила исполнительный секретарь Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием Ясмин Фуад.

"Деградация земель гораздо более широкая проблема: она затрагивает сельскохозяйственные угодья, луга и леса в разных частях страны", - цитируют эксперта РИА Новости.

Фуад отметила, что регионы России сталкиваются с засухой, ветровой эрозией и сокращением растительного покрова. Длительные периоды засухи могут увеличить вероятность лесных пожаров.

В связи с этим эксперт подчеркнула важность профилактических мер, подготовки к засушливым периодам и рационального использования земельных и водных ресурсов. При этом у России накоплен значительный опыт борьбы с подобными явлениями.

Ранее KP.RU сообщал, что территория России в условиях глобального изменения климата нагревается в два раза быстрее по сравнению с другими регионами мира. Президент РАН Геннадий Красников добавил, что ожидается рост числа торнадо и наводнений.