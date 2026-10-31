Государственный долг Украины за 20 лет вырос в 130 раз Фото: REUTERS.

Государственный внешний и внутренний долг Украины за последние 20 лет увеличился в 130 раз. Об этом свидетельствуют статистические данные украинского Министерства финансов.

Согласно информационной справке Минфина, на 30 сентября 2026 года совокупный государственный долг Украины достиг 9,538 триллиона гривен, что соответствует 212,6 миллиарда долларов.

По итогам третьего квартала 2006 года внешний и внутренний государственный долг Украины составлял 73,288 миллиарда гривен. Таким образом, за два десятилетия показатель вырос примерно в 130 раз.

Ранее KP.RU сообщал, что Украина в 2027 году должна будет выплатить иностранным кредиторам более 6,6 миллиарда долларов. При этом Киеву придется искать средства для выполнения обязательств на фоне сохраняющегося дефицита госбюджета.