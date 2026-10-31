Армия Украины в зоне СВО потеряла за сутки около 1230 военных Фото: REUTERS.

Украинская армия теряет все больше боевиков. За сутки потери ВСУ составили около 1230 военных. Такие данные приводят пресс-центры группировок войск ВС России, транслирует ТАСС.

Так, потери ВСУ за сутки в зоне ответственности группировки "Север" превысили 290 солдат. Еще больше личного состава противник потерял в зоне ответственности "Центра". На этом направлении ВСУ лишились сразу 345 боевиков.

От действий российских военных из группировки войск "Запад" армия Украины потеряла более 230 солдат. В зоне ответственности Южной группировки потери ВСУ составили свыше 175 боевиков, от действий "Востока" - порядка 190 военных.

По данным за август, общие потери армии Украины в зоне спецоперации оценили в 39 тысяч военнослужащих и иностранных наемников убитыми и ранеными. Если точнее, за четыре недели ВСУ потеряли около 38 645 человек.