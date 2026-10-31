"Забирают годы жизни": россиянам назвали наиболее опасные заболевания

Онищенко перечислил заболевания, угрожающие продолжительности жизни Фото: Иван МАКЕЕВ.

Сердечно-сосудистые, онкологические и эндокринные заболевания оказывают наиболее серьезное влияние на продолжительность жизни. Об этом сообщил академик РАН Геннадий Онищенко.

"Первое - сердечно-сосудистые, второе - идет онкология, третье - эндокринные. Это те группы заболеваний, целые направления, которые и годы жизни забирают, и самая высокая смертность в этих группах", - сказал он для РИА Новости.

Онищенко подчеркнул, что значительная часть ответственности за сохранение здоровья лежит на самих людях. По его оценке, вклад системы здравоохранения в продолжительность жизни составляет около 20%, тогда как остальное зависит от образа жизни.

Ранее KP.RU сообщал, что за последние 25 лет продолжительность жизни увеличилась в России в среднем на восемь лет. Показатель связан с улучшением здоровья граждан, особенно тех, что старше 50-ти лет, по сравнению с предыдущим поколением.