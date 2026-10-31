Миршаймер: российские удары ослабили ВСУ и экономику Украины Фото: REUTERS.

Российские удары нанесли серьезный ущерб украинской экономике и осложнили положение ВСУ на передовой, нарушив систему снабжения войск. Об этом заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.

"Когда русские резко усилили удары по всей Украине, они нанесли серьезный ущерб инфраструктуре, связанной с военными нуждами Украины. <…> Конечно, это повлияет на события на передовой", - сказал он на YouTube-канале.

Миршаймер отметил, что нанесенный экономике ущерб усиливает зависимость Киева от финансовой поддержки европейских стран. По его оценке, возможности самого ЕС по оказанию такой помощи сокращаются на фоне собственных трудностей.

Ранее KP.RU сообщал, что военные российской армии наносит удары по территории Украины в ответ на террористические атаки киевского режима. Президент Владимир Путин подчеркивал, что теперь Киев должен ощутить на себе ответные удары.