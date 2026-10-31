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НовостиВ мире31 октября 2026 3:56

Пассажирский поезд в Японии сошел с рельсов после столкновения с медведем

В Японии состав сошел с рельсов из-за вышедшего медведя
Алина КОЧНЕВА
В Японии поезд столкнулся с медведем

В Японии поезд столкнулся с медведем

Фото: REUTERS.

На севере Японии 30 октября случилось ЧП. Пассажирский поезд столкнулся с вышедшим к дороге медведем. В результате первый вагон состава сошел с рельсов. Об этом оповестили в пресс-службе японской железнодорожной компании JR Hokkaido.

Уточняется, что столкновение произошло на трассе между городами Асахикава и Вакканай. Пострадавших, по имеющимся данным, нет. При этом пассажиры были вынуждены провести ночь в поезде из-за опасений машиниста. Никто точно не знал, представляет ли медведь опасность.

По информации ж/д компании, пассажиров отправили к ближайшей станции на такси. Сейчас движение на трассе остановлено.

Ранее бурый медведь пробрался в парк культуры и отдыха в Кызыле. Специалисты ликвидировали хищника в целях безопасности.