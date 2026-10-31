Россиянам назвали максимальную выплату за детский больничный в 2027 году

Детский больничный вырастет до 244 тысяч рублей Фото:Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В 2027 году максимальная выплата по больничному листу для ухода за больным ребенком за 30 календарных дней составит 235,8 тысячи рублей до вычета НДФЛ. Об этом сообщил депутат Госдумы Никита Чаплин.

Парламентарий уточнил, что при расчете пособия будут учитывать заработок родителя за 2025 и 2026 годы, с которого уплачивались страховые взносы.

Предельная база для начисления взносов в 2025 году составляет 2,759 миллиона рублей, а в 2026-м - 2,979 миллиона рублей. Эти показатели суммируют и делят на 730 дней.

"Фактическая выплата зависит от количества оплачиваемых календарных дней. За 30 дней можно получить до 235 808 рублей, за 31 день - до 243 668 рублей. Все суммы указаны до удержания НДФЛ", - сказал он для ТАСС.

Чаплин добавил, что итоговый размер пособия зависит от заработка за два предыдущих года, возраста ребенка, условий его лечения и страхового стажа родителя.

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