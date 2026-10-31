Россия и Индия решили не продолжать работу над соглашением о безвизе тургрупп. Фото: Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

Россия и Индия приняли решение не продолжать выработку соглашения о безвизовых поездках туристических групп. С таким заявлением выступил глава консульского департамента МИД РФ Алексей Климов в интервью ТАСС.

«Разработка такого соглашения изначально являлась нетривиальной задачей ввиду того, что заключение международных договоров на тему групповых безвизовых поездок граждан нашими индийскими партнерами ранее не практиковалось», - сообщил он.

Как отметил дипломат, по итогам консультаций Москва и Нью-Дели согласились не продолжать работу над этим документом.

На данный момент для поездок в Индию с туристическими целями россияне могут оформить бесплатные электронные визы.

Как ранее писал сайт KP.RU, Россия и Индия согласовывают сроки визита премьер-министра Нарендры Моди в Москву. Стороны продолжают обсуждать возможные даты поездки после двустороннего саммита в декабре 2025 года.