Посол Мвинга: замбийские животные могли бы попасть в зоопарки России Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Замбийские животные могли бы попасть в зоопарки России в рамках договоренностей между государствами. Об этом РИА Новости рассказал первый секретарь посольства страны в Москве Абин Мвинга на саммите «Россия-Африка».

«Да, это реально, вполне реально», - сказал дипломат, когда его спросили о возможности соответствующего сотрудничества.

По словам представителя диппредставительства, в Замбии много животных, интересных для иностранцев. В частности, он назвал буйволов, львов, слонов и носорогов. Он назвал солидным потенциал и считает, что в будущем такие соглашения осуществимы.

Ранее в казанский зооботсад доставили жирафов из Намибии. А годом ранее посол РФ в ЮАР Роман Амбаров рассказал, что на рынке Южной Африки есть компании, которые могут поставлять животных для зоопаркового фонда России.

Сайт KP.RU ранее писал, что в Московский зоопарк привезли медведицу, которая прибилась к золотодобытчикам на Севере. А Барнаульский зоопарк «Лесная сказка» пополнился новыми обитателями - парой чилийских альпак.