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НовостиПолитика31 октября 2026 5:14

ВС РФ нанесли ночные удары по ТЭЦ-6 в Киеве и объектам ВПК в Харькове

ВС РФ нанесли удар по ключевым объектам логистической и энергетической инфраструктуры Украины
Елизавета КУЗНЕЦОВА
ВС РФ нанесли ночные удары по ТЭЦ-6 в Киеве и объектам ВПК в Харькове

ВС РФ нанесли ночные удары по ТЭЦ-6 в Киеве и объектам ВПК в Харькове

Фото: REUTERS.

В ночь на субботу, 31 октября, Вооруженные силы Российской Федерации нанесли групповой удар по ключевым объектам логистической и энергетической инфраструктуры, используемым в интересах военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Как сообщают в военном ведомстве, в Киеве высокоточным ударом поражена ТЭЦ-6, которая обеспечивала электроэнергией объекты военной логистики. Кроме того, в Харькове под удар попали производственные цеха в промышленной зоне «Протон», где осуществлялся выпуск комплектующих для ВСУ, а также складские помещения.

Все запланированные цели были успешно поражены. В министерстве отмечают, что удары наносятся исключительно по объектам военной и обеспечивающей инфраструктуры.