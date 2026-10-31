ВС РФ нанесли ночные удары по ТЭЦ-6 в Киеве и объектам ВПК в Харькове Фото: REUTERS.

В ночь на субботу, 31 октября, Вооруженные силы Российской Федерации нанесли групповой удар по ключевым объектам логистической и энергетической инфраструктуры, используемым в интересах военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Как сообщают в военном ведомстве, в Киеве высокоточным ударом поражена ТЭЦ-6, которая обеспечивала электроэнергией объекты военной логистики. Кроме того, в Харькове под удар попали производственные цеха в промышленной зоне «Протон», где осуществлялся выпуск комплектующих для ВСУ, а также складские помещения.

Все запланированные цели были успешно поражены. В министерстве отмечают, что удары наносятся исключительно по объектам военной и обеспечивающей инфраструктуры.