Трамп ответил на предложение назначить Ники Минаж пресс-секретарем Белого дома

Трамп: подумаю над тем, чтобы назначить Ники Минаж пресс-секретарем Белого дома Фото: REUTERS.

Президент США Дональд Трамп заявил, что подумает назначением рэперши Ники Минаж на должность пресс-секретаря Белого дома. Об этом он рассказал журналисту Бенни Джонсону.

«Это хорошая идея - подумать об этом. Я подумаю об этом», - сказал американский лидер в ответ на вопрос.

Глава Белого дома после этого в шутку сказал, что сам журналист Джонсон тоже «неплохо бы справился».

Директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чун ранее в шутку предложил Минаж на пост нового пресс-секретаря. Он также опубликовал видеоролик беседы с рэпершей на борту самолета.

Как писал сайт KP.RU, Трамп в ходе общения со сторонниками Республиканской партии в штате Мичиган сделал неожиданное высказывание в адрес Ники Минаж, обратившись к ней с публичным комментарием. Он заявил, что у исполнительницы «чертовски красивая попа», и предложил оценить ее телосложение.