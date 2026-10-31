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НовостиВ мире31 октября 2026 5:27

Трамп ответил на предложение назначить Ники Минаж пресс-секретарем Белого дома

Трамп: подумаю над тем, чтобы назначить Ники Минаж пресс-секретарем Белого дома
Вениамин ЗАХАРОВ
Трамп: подумаю над тем, чтобы назначить Ники Минаж пресс-секретарем Белого дома

Трамп: подумаю над тем, чтобы назначить Ники Минаж пресс-секретарем Белого дома

Фото: REUTERS.

Президент США Дональд Трамп заявил, что подумает назначением рэперши Ники Минаж на должность пресс-секретаря Белого дома. Об этом он рассказал журналисту Бенни Джонсону.

«Это хорошая идея - подумать об этом. Я подумаю об этом», - сказал американский лидер в ответ на вопрос.

Глава Белого дома после этого в шутку сказал, что сам журналист Джонсон тоже «неплохо бы справился».

Директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чун ранее в шутку предложил Минаж на пост нового пресс-секретаря. Он также опубликовал видеоролик беседы с рэпершей на борту самолета.

Как писал сайт KP.RU, Трамп в ходе общения со сторонниками Республиканской партии в штате Мичиган сделал неожиданное высказывание в адрес Ники Минаж, обратившись к ней с публичным комментарием. Он заявил, что у исполнительницы «чертовски красивая попа», и предложил оценить ее телосложение.