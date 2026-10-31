Названы законы, вступающие в силу в ноябре: какие изменения ждут россиян

Володин перечислил законы, вступающие в силу в ноябре Фото: Иван МАКЕЕВ.

Список статей Кодекса об административных правонарушениях РФ, предусматривающих выдворение иностранных граждан за пределы страны, увеличится с 22 до 45. Об этом сообщил председатель Государственной думы Вячеслав Володин, рассказывая о законах, вступающих в силу в ноябре.

По словам спикера Госдумы, изменения вступят в силу 3 ноября. Мера затронет такие правонарушения, как неповиновение законным требованиям сотрудников полиции или военнослужащих, дискриминацию и различные нарушения общественного порядка.

Кроме того, среди ноябрьских новшеств законодательства Володин отметил сокращение времени передачи данных Казначейством о госплатежах до одного часа, завершение эксперимента по автоматизации льготных авиаперевозок, а также расширение оснований для предоставления кредитных отчетов бюро кредитных историй в рамках защиты прав должников.

Напомним, с октября налоговые органы начали передавать в МВД данные о доходах иностранцев, приезжающих в Россию на работу. Кроме того, вступили в силу новые правила по установлению границ вокруг образовательных учреждений, где запрещена продажа табачных изделий.