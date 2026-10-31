"Элемент унижения человека": русскоязычных выдворяют из стран Балтии ночью и без средств к существованию

Полонская: страны Балтии выдворяют русскоязычных ночью и без денег Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Власти стран Балтии выдворяют русскоязычных в ночное время суток и фактически без средств к существованию. Об этом заявила уполномоченный при губернаторе Псковской области по работе с соотечественниками и вопросам миграции Елена Полонская.

По ее словам, чиновники прибалтийских государств высылают граждан, не задумываясь о последствиях, не делая исключений даже для семей с маленькими детьми. Большинство депортируемых прибывают на границу ночью без финансовых средств, необходимых для дальнейшего обустройства и проживания. В качестве примера Полонская привела случай переселенца из Латвии, который оказался ночью на границе с 35 евро и который никуда не мог пойти.

"Тут же тоже элемент такого унижения человека. Иди в Россию, посмотрим, кому ты там нужен без денег", — рассказала Елена Полонская в беседе с РИА Новости.

Полонская сообщила, что в регионе уже налажено межведомственное взаимодействие, позволяющее сразу на границе оказывать помощь прибывающим людям, оказавшимся в уязвимом положении.

Ранее в России заявили о намерении обратиться в Международный суд ООН из-за ущемления прав русских в Балтии. В Министерстве иностранных дел РФ заявили о безрезультатности переговоров с Латвией, Литвой и Эстонией.