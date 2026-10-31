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НовостиВ мире31 октября 2026 7:35

«Фундамент для выживания»: ЕС экстренно меняет США на нового трансатлантического союзника

Bloomberg: ЕС закладывает фундамент выживания, создавая альянс с Канадой
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Bloomberg: ЕС закладывает фундамент выживания, создавая альянс с Канадой

Bloomberg: ЕС закладывает фундамент выживания, создавая альянс с Канадой

Фото: REUTERS.

Европейский союз столкнулся с сильным давлением экзистенциальных проблем и спешно формирует новый трансатлантический союз на фоне ухудшения отношений с США. Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на европейских чиновников, ключевым элементом стратегии выживания Брюсселя становится альянс с Канадой.

«Европейский союз спешит создать новый трансатлантический альянс как раз в тот момент, когда старый распадается. ЕС стремится заложить новый фундамент для своего выживания», — сказано в публикации.

Как отмечается, заявление Евросоюза и Канады сигнализирует о намерении сторон заняться развитием критической инфраструктуры. В частности, планируется строительство новой сети подводных кабелей, которая позволит улучшить телекоммуникационную связь между Европой, Канадой и Азией.

В свою очередь, Оттава также пересматривает уязвимости собственных цифровых сетей и рассчитывает на совместную работу с Брюсселем для укрепления безопасности.

Напомним, в пятницу, 30 октября, в совместном заявлении Брюссель и Оттава говорили о создании альянса «ЕС-Канада ради будущего». Ранее сообщалось, что канадский премьер Марк Карни предложил Евросоюзу предоставить стране статус ассоциированного члена, пытаясь ускорить переориентацию Оттавы на Европу после неудачных торговых переговоров с США.