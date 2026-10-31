Названы самые популярные пластические операции у жителей Москвы

Хирург Папушина перечислила самые популярные пластические операции в Москве Фото: Иван Макеев.

Липосакция, маммопластика и ринопластика стали самыми востребованными направлениями пластической хирургии в Москве. Об этом в беседе с KP.RU рассказала пластический хирург Сюзанна Папушина.

По словам специалиста, список ключевых процедур остается стабильным на протяжении последних пяти-десяти лет, однако общий поток пациентов и количество обращений за хирургической коррекцией внешности существенно выросли.

«Это во многом связано с увеличением количества рекламы и информации о подобных вмешательствах. Люди чаще видят результаты операций, узнают о возможностях пластической хирургии и начинают интересоваться коррекцией собственной внешности», — отметила врач.

Папушина уточнила, что чаще всего москвичи обращаются к специалистам для удаления локальных жировых отложений, изменения формы и размера груди, а также для коррекции формы и функций носа.

Ранее хирург Татьяна Алиева перечислила виды популярных пластических операций будущего. По ее словам, главным трендом будущего станет комплексный подход, который позволяет решить проблему полностью, устраняя первопричину изменений. Она уточнила, что уже сейчас начали комбинировать маммопластику, липосакцию, липофилинг и брахиопластику.