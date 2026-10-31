Смоленская область получит дополнительную господдержку на развитие экспорта

По итогам прошлого года смоленские компании уже получили более 2000 услуг Центра. Фото: минпромторг Смоленской области

Смоленская область получит дополнительную государственную поддержку на развитие экспорта. Правительство РФ выделяет региону 46,4 млн рублей на мероприятия национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

Данные средства будут направлены региональному Центру поддержки экспорта в рамках проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта в Смоленской области».Проект реализуется Министерством экономического развития региона.

"Поддержка ориентирована на субъекты малого и среднего предпринимательства. Средства пойдут на ключевые направления поддержки экспортеров: участие предприятий в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях, размещение продукции на международных электронных торговых площадках, организацию транспортировки товаров на внешние рынки, проведение реверсных бизнес-миссий с приглашением иностранных партнёров для прямых встреч, "- отметил в канале МАКС губернатор Смоленской области Василий Анохин.

Финансовые меры поддержки позволят расширить доступ смоленских предпринимателей к инструментам экспортной поддержки и повысить конкурентоспособность региональной продукции на внешних рынках.

По итогам прошлого года смоленские компании уже получили более 2000 услуг Центра, заключили экспортные контракты на сумму более 60 млн долларов, а за годы работы Центр помог выйти на зарубежные рынки более трем тысячам компаний, занимая, лидирующие позиции в стране.