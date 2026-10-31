Освобожденный в России наемник Хаббард рассказал, как узнал о возвращении домой

Американец Стивен Хаббард находился под стражей в России, как военнопленный. Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы

Освобожденный по решению президента РФ Владимира Путина американский наемник Стивен Хаббард узнал о возвращении домой от охранника. Об этом он рассказал в интервью The New York Times.

По словам 74-летнего мужчины, ему много раз говорили, что освободят.

"В середине октября пришел его русский охранник и принес ему новое пальто. Охранник наклонился к мистеру Хаббарду и прошептал ему на ухо одно английское слово: "Домой", - говорится в материале.

Хаббард также рассказал, что в последние годы он почти ни с кем не общался, так как не знал русского языка. А за время заключения он лишь раз созвонился со своим сыном из-за ограниченной связи.

Напомним, осужденный в России за участие в боевых действиях на стороне ВСУ в качестве наемника Хаббард был освобожден 21 октября. О принятом решении Путин сообщил во время встречи со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом в Санкт-Петербурге. Американский дипломат поблагодарил российского лидера.