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НовостиЗвезды31 октября 2026 9:04

Скрылся за границей с чужими миллионами: экс-избранник Дубцовой заблокировал певицу в мессенджерах и отказался возвращать долг

Экс-избранник Дубцовой Ильин одолжил у нее 8,5 млн рублей и сбежал
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Певица Ирина Дубцова. Фото: пресс-служба "Золотого граммофона"

Певица Ирина Дубцова. Фото: пресс-служба "Золотого граммофона"

Певица Ирина Дубцова пытается вернуть 8,5 миллиона рублей, которые у нее одолжил бывший избранник, бизнесмен Дмитрий Ильин. О том, что предприниматель скрывается за рубежом и игнорирует требования артистки, она рассказала в шоу «Контакты».

Ильин взял у Дубцовой деньги в долг на развитие бизнеса. Певица рассчитывала урегулировать вопрос мирным путем, а сам бизнесмен обещал погасить задолженность после продажи пентхауса в Самаре.

Однако в феврале 2026 года предприниматель заблокировал артистку во всех мессенджерах, перестал выходить на связь и покинул страну. На данный момент Дубцова ищет юридические способы вернуть принадлежащие ей средства.

Напомним. Дубцова рассказала о своих отношениях в конце 2024 года, однако почти через год, в начале 2026-го, роман прекратился.