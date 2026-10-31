ВС России поразили объекты транспортной инфраструктуры ВСУ

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.
Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) нанесли поражение объектам транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.
Как отметили в военном ведомстве, удары были нанесены оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, а также ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВСРФ
"Нанесено поражение объектам транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, местам хранения и запуска БПЛА и наземных робототехнических комплексов, складам боеприпасов", - сообщили в ведомстве.