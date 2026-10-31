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НовостиПолитика31 октября 2026 9:06

ВС России поразили объекты транспортной инфраструктуры ВСУ

Российские войска нанесли удары по военным объектам на Украине
Вениамин ЗАХАРОВ
ВС России поразили объекты транспортной инфраструктуры ВСУ

ВС России поразили объекты транспортной инфраструктуры ВСУ

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) нанесли поражение объектам транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.

Как отметили в военном ведомстве, удары были нанесены оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, а также ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВСРФ

"Нанесено поражение объектам транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, местам хранения и запуска БПЛА и наземных робототехнических комплексов, складам боеприпасов", - сообщили в ведомстве.