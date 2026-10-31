Пограничники Польши начали проверять фото в смартфонах украинцев Фото: REUTERS.

Польские пограничники начали проверять фотографии в смартфонах украинцев, возвращающихся на родину через территорию Польши. Об этом сообщает украинское агентство УНИАН.

Поводом для публикации стала жалоба гражданки Украины, которая столкнулась с необычной проверкой при пересечении границы. По словам девушки, польский пограничник потребовал показать фотографии, хранящиеся в ее мобильном телефоне.

Сотрудник пограничной службы объяснил свои действия необходимостью убедиться, что украинка действительно находилась в стране, из которой возвращалась домой. Других подробностей происшествия агентство не приводит.

При этом официальной информации о введении подобных проверок для всех украинских граждан пока нет. Неизвестно также, насколько распространена такая практика на польско-украинской границе.

Ранее депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковская-Герник призвала власти страны ужесточить контроль за въездом украинцев. В частности, парламентарий предложила запретить въезд ветеранам ВСУ, восстановить полноценный визовый режим с Украиной и проверять судимости иностранцев на границе. Кроме того, она выступила за депортацию приезжих в случае нарушения польских законов.