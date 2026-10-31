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НовостиВ мире31 октября 2026 9:32

Дом Трампа окружили системами ПВО: чего так испугался американец

TWZ: возле поместья Трампа во Флориде развернули системы ПВО
Марк СОКОЛОВ
Дом Трампа окружили системами ПВО: Чего так испугался американец

Дом Трампа окружили системами ПВО: Чего так испугался американец

Фото: REUTERS.

В США рядом с резиденцией президента Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде развернули системы противовоздушной обороны. Об этом сообщает издание The War Zone (TWZ).

По данным журналистов, зенитные ракетные комплексы AN/TWQ-1 Avenger установили вблизи поместья в Палм-Бич, а также возле международного аэропорта имени Дональда Трампа, расположенного примерно в пяти километрах от резиденции.

Развертывание систем произошло около двух недель назад на фоне усиления опасений за безопасность американского лидера. При этом конкретные причины принятого решения официально не раскрываются.

Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) и Северное командование ВС США подтвердили журналистам, что в районе Мар-а-Лаго действительно разместили наземные средства ПВО и комплексы противодействия беспилотникам. Меры направлены на усиление защиты резиденции главы Белого дома.

Ранее американские истребители перехватили гражданский самолет, нарушивший ограничения на полеты над Палм-Бич. Инцидент произошел 24 октября в районе резиденции Трампа. По данным командования NORAD, воздушное судно вошло в зону временного ограничения полетов, установленную Федеральным управлением гражданской авиации США. Военные подняли в воздух истребители для перехвата нарушителя.