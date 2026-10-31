Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
Москва
+10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиВ мире31 октября 2026 9:33

Бывший глава Минфина ФРГ: Мерц продолжает ошибочную политику правительства

Линднер подверг критике курс нынешнего правительства во главе с Мерцем
Вениамин ЗАХАРОВ
Бывший глава Минфина ФРГ: Мерц продолжает ошибочную политику правительств

Бывший глава Минфина ФРГ: Мерц продолжает ошибочную политику правительств

Фото: REUTERS.

Бывший министр финансов ФРГ и бывший председатель Свободной демократической партии Германии (СвДП) Кристиан Линднер подверг критике курс нынешнего правительства во главе с Фридрихом Мерцем. Об этом он заявил в интервью Die Welt.

По его словам, трагизм для Германии заключается в том, что со сменой канцлера не изменилась политика государства.

«Он не сворачивает наследие бывшего канцлера Ангелы Меркель, на что делали ставку многие сторонники Мерца. Напротив, он и дальше продвигает ошибочные тенденции», - заявил Линднер.

Кроме того, он исключил возможность своего возвращения в политику. Он назвал вероятность выдвижения своей кандидатуры на государственную должность нулевой.

Сайт KP.RU писал, что канцлер ФРГ из-за финансовой «дыры» в бюджете страны не смог найти деньги на обещанное снижение налога на электроэнергию. Ранее также сообщалось, что поддержка киевского режима действительно является большой нагрузкой на бюджеты стран-членов ЕС.