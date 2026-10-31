Налог на Netflix и Amazon ляжет на плечи обычных французов Фото: REUTERS.

Национальное собрание Франции в первом чтении одобрило поправку к проекту бюджета на 2027 год, вводящую налог на интернет-трафик для крупных цифровых платформ, включая Google, Netflix, Amazon и Meta*. Законопроект предлагает взимать с IT-гигантов по 5,5 цента (евроцента) за каждый гигабайт данных, переданный французским пользователям.

Согласно документу, интернет-провайдеры будут анонимно измерять объем входящих данных и передавать сведения в налоговую службу. Для компаний предусмотрены ограничения: максимальный размер сбора не превысит 15% от их оборота во Франции или 2% от мирового оборота, а для небольших сервисов ставка будет существенно снижена.

По оценкам авторов инициативы, новый сбор может приносить бюджету страны от 10 до 11 млрд евро в год. При этом эксперты и местные СМИ предупреждают, что технологические компании, вероятнее всего, переложат расходы на конечных потребителей. В таком случае семья из четырех человек, просматривающая порядка 200 часов видео в месяц, столкнется с дополнительными тратами в размере около 366 евро (почти 33 тысячи рублей) в год.

На данный момент поправка одобрена нижней палатой парламента с минимальным перевесом (11 против 10), но судьба налога неясна. Правительство Франции против, а для вступления закона в силу нужен Сенат. Против также выступили IT-компании и некоммерческие организации, оценившие ежегодные расходы более чем в миллион евро.

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