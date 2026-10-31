Украинцы просидят без света до 18 часов: Киев ввел ужасные графики

В Киеве сегодня люди большую часть суток проведут без света Фото: REUTERS.

Жители Киева в субботу, 31 октября, могут остаться без электричества почти на 18 часов из-за жестких графиков отключения света. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

По данным журналистов, ограничения электроснабжения затронут жителей украинской столицы на протяжении большей части суток.

«В Киеве сегодня люди большую часть суток проведут без света. У горожан по графикам не будет света по 15-17,5 часов в сутки», — говорится в публикации.

Ранее украинские СМИ предупредили о возможных отключениях электроэнергии в Киеве продолжительностью до 20 часов в сутки предстоящей зимой. По данным «Экономической правды», наиболее тяжелая ситуация может сложиться при одновременном наступлении сильных морозов, росте потребления электричества и новых повреждениях энергетической инфраструктуры. При таком сценарии даже работающие электростанции в других регионах не смогут обеспечить столицу необходимым объемом энергии.

Кроме того, 23 октября на Украине сообщили об отключении электричества более чем у 500 тысяч жителей страны. Причиной стали повреждения энергетических объектов в нескольких регионах. На этом фоне украинские энергетики продолжили применять графики почасовых отключений света.