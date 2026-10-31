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НовостиВ мире31 октября 2026 10:09

Дмитриев: Уиткофф и Кушнер продвигают повестку Трампа по безопасности и миру

Дмитриев отметил роль американских переговорщиков в решении конфликта на Украине
Вениамин ЗАХАРОВ
Дмитриев: Уиткофф и Кушнер продвигают повестку Трампа по безопасности и миру

Дмитриев: Уиткофф и Кушнер продвигают повестку Трампа по безопасности и миру

Фото: REUTERS.

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер продвигают повестку американского лидера в сфере безопасности и мира. С таким мнением выступил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев в своих социальных сетях.

"Миротворцы президента Трампа, Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, возвращают американцев домой и продвигают мирную и глобальную повестку президента Трампа по обеспечению безопасности", - написал Дмитриев.

Напомним, ранее Уиткофф назвал конструктивными переговоры с президентом России Владимиром Путиным, которые состоялись 21 октября в Санкт-Петербурге. В свою очередь помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, что главной темой переговоров было урегулирование конфликта на Украине.