В Калининградской области восстановили подачу электричества после отключения Фото: REUTERS.

В Калининградской области восстановили подачу электроэнергии после массового отключения света в ночь на 31 октября. Об этом сообщили в правительстве региона.

Причиной перебоев стало срабатывание противоаварийной автоматики на Калининградской ТЭЦ-2. Как рассказала пресс-секретарь губернатора Мариам Башкирова, в результате отключилась часть оборудования электростанции.

«Оперативно нагрузка была перераспределена на другие станции Калининградской генерации. Сетевая организация занимается подключением потребителей», — сообщила представитель главы региона.

В компании «Россети Янтарь» уточнили, что технологических нарушений на ее объектах не зафиксировано. После срабатывания автоматики специалисты приступили к поэтапному восстановлению электроснабжения. Первоначально энергетики рассчитывали подключить всех потребителей в течение часа.

Ранее, 26 октября, десятки улиц Калининграда остались без электричества из-за неисправности трансформатора. Отключения затронули в том числе проспекты Победы и Мира, а также ряд улиц в других районах города. Для устранения аварии направили бригаду энергетиков.