«Единая Россия» намерена добиться достойной оплаты труда врачей-наставников

С 1 марта 2026 года молодые медики проходят обязательное наставничество под руководством опытных коллег. Фото: GLOBAL LOOK PRESS.

Работа врачей-наставников требует большой ответственности и дополнительного времени, поэтому должна достойно оплачиваться, заявила заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья, Герой России Людмила Болилая. «Единая Россия» намерена добиваться системной поддержки медиков, передающих свой опыт и знания молодым коллегам.

По ее словам, этот вопрос партия поставила ещё на этапе формирования новой системы. Единороссы уже предложили ввести единые федеральные правила системы наставничества, в том числе предусмотреть порядок назначения кураторов для молодых медиков и гарантировать отдельную оплату их труда.

Людмила Болилая подчеркнула, что позиция партии остается принципиальной: недопустимо возлагать на опытных специалистов ответственность по подготовке молодых коллег, не учитывая дополнительную нагрузку и оставляя их без достойной оплаты этой работы.

Позднее Министерство здравоохранения РФ и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования объяснили руководству медучреждений, как можно финансировать такие выплаты, в том числе и за счет средств ОМС при соблюдении определенных условий. Однако единый федеральный размер доплаты по-прежнему не установлен,

«Конкретные параметры зависят от региональных систем оплаты труда и решений медицинских организаций», - уточнила Людмила Болилая.

Она отметила, что «Единая Россия» продолжит работу по этому вопросу с профильными ведомствами, проанализирует практический опыт регионов и добьется принятия единых и понятных правил для всех медицинских организаций.

«Наставничество не должно становиться неоплачиваемой обязанностью врача. От того, насколько справедливо организована эта работа, зависит качество подготовки молодых специалистов и устойчивость медицинских коллективов», - подчеркнула Герой России.

Практика наставничества была введена в поликлиниках и больницах в прошлом году. С 1 марта 2026 года за молодыми врачами в медучреждениях закрепляются опытные наставники. Период передачи опыта длится от полутора до трех лет, в зависимости от медицинской специальности и места работы. Старшие коллеги помогают молодому специалисту освоить практические навыки, набраться опыта в работе с пациентами и научиться принимать профессиональные решения.