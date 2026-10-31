«Единая Россия» настояла на запрете таможенного сбора за посылки из-за рубежа

Председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев рассказал об отмене введения таможенного сбора на зарубежные посылки. Фото: Алексей БУЛАТОВ.

«Единая Россия» настояла на исключении из поправок к закону о таможенном регулировании введение таможенного сбора за посылки из-за рубежа. Об этом сообщил представитель партии, председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев. Он уточнил, что такой сбор для физических лиц собирались ввести с 2027 года. С каждой посылки предполагалось взимать по 100 рублей.

По словам парламентария, депутаты-единороссы добились отмены этих поправок, поскольку это заведомо вызовет возмущение пользователей маркетплейсов и других торговых площадок.

«Эти дополнительные платежи могли бы увеличить расходы покупателей и вызвать вполне понятное недовольство пользователей электронных площадок. Тем самым мы поддержали запрос наших граждан, сформированный при создании Народной программы», - рассказал Владимир Гутенев.

Он уточнил, что любые изменения налоговых и таможенных правил должны вводиться с учетом того, как они скажутся на повседневной жизни людей.

«Особенно для тех граждан, кто живут в небольших и удаленных городах, а также для наименее социально защищённых слоев общества - тех, для кого даже небольшие суммы существенно сказываются на бюджете», - отметил председатель думского комитета.

Инициатива «Единой России» уже нашла поддержку в правительстве. В Минфине согласились убрать во втором чтении из поправок к закону о таможенном регулировании введение одновременно НДС и дополнительного таможенного сбора в размере 100 рублей на зарубежные посылки.

Ранее «Единая Россия» пообещала учесть позицию предпринимателей по правилам работы на маркетплейсах. Представители бизнеса предлагают доработать закон о платформенной экономике, чтобы ограничить недобросовестную конкуренцию и защитить участников электронной торговли. Кроме того, продавцы добиваются большей прозрачности расходов на маркетплейсах. В партии заявили, что при доработке закона необходимо учитывать конкретные предложения. Депутаты «Единой России» намерены обсудить все запросы предпринимателей с участием профильных комитетов Госдумы, правительства и представителей посреднических платформ.