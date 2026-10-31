Президент поддержал инициативу «Единой России» о благоустройстве военных городков

Президент Владимир Путин и Герой России Дашибал Мункожаргалов обсудили возможность благоустройства военных городков и ЗАТО. Фото: Кристина Соловьева/POOL/ТАСС.

Президент Владимир Путин поддержал предложение «Единой России» о благоустройстве военных городков и закрытых административно-территориальных образований. Глава государства дал поручение правительству до 15 декабря проработать этот вопрос и рассмотреть порядок внесения изменений в законодательство. Кроме того, Владимир Путин поручил кабмину расширить программу «Формирование комфортной городской среды».

С инициативой по благоустройству военных городков и закрытых территорий выступил депутат Госдумы, Герой России Дашибал Мункожаргалов – об этом он поговорил с президентом во время личной встречи. По словам представителя «Единой России», важно позаботиться о жителях всех таких населенных пунктов. Сейчас из-за особого статуса военных городков у населения зачастую нет возможности влиять на процесс обновления дворов и улиц.

«У людей должна быть возможность участвовать в благоустройстве дворов, парков, детских и спортивных площадок рядом с домом и в общественных пространствах создавать условия для маломобильных групп граждан», - подчеркнул Дашибал Мункожаргалов.

Для того, чтобы жители военных городков и ЗАТО могли решать, как и за счет каких средств обновлять эти объекты, требуется корректировка законодательства. По словам парламентария, необходимо разработать четкое определение механизмов софинансирования для содержания благоустроенных объектов, учитывая при этом возможности регионов.

«Такое решение откроет тысячам семей дополнительные возможности для отдыха и занятий спортом и станет ответом на запрос наших избирателей», - отметил Дашибал Мункожаргалов.

Ранее президент Владимир Путин поручил определить источники финансирования благоустройства военных городков и закрытых административно-территориальных образований. Предполагается, что эти объекты будут содержаться за счет средств местных бюджетов, в том числе за счет денежных премий, предоставленных по результатам Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

«Правительству рассмотреть вопрос о внесении в бюджетное законодательство РФ, а также в иные нормативные правовые акты РФ изменений, обеспечивающих возможность реализации проектов по созданию общественных пространств и благоустройству территорий органами местного самоуправления в военных городках воинских частей и закрытых административно-территориальных образованиях, на территориях которых расположены объекты Минобороны России, госкорпораций "Роскосмос" и "Росатом"», - говорится в поручении главы государства.