Британия наотрез отказалась платить репарации, хотя занималась работорговлей Фото: REUTERS.

Великобритания не собирается выплачивать странам Карибского бассейна репарации за работорговлю в колониальный период. Об этом заявил премьер-министр Соединенного Королевства Энди Бернэм в статье для газеты The Guardian.

По словам главы британского правительства, нынешнее поколение граждан страны не должно нести ответственность за преступления, совершенные их предками несколько столетий назад.

«Я не думаю, что живущих сегодня британцев должны привлекать к ответственности за исторические ошибки, какими бы ужасными они ни были. Они произошли в другие времена с другими законами. Эти люди не имеют к этому никакого личного отношения», — написал Бернэм.

При этом премьер признал жестокость трансатлантической работорговли и выразил сожаление о страданиях миллионов людей. Он также допустил принесение официальных извинений от имени британского государства, однако финансовые компенсации назвал неправильным решением.

Вместо репараций Лондон намерен предложить странам Содружества помощь в облегчении долговой нагрузки. В частности, обсуждается возможность увеличения сроков погашения задолженности и снижения процентных ставок.

Ранее генеральный секретарь Содружества наций Ширли Ботчвей заявила, что страны организации ожидают извинений от короля Великобритании Карла III за историческую роль Лондона в работорговле. По ее словам, британским властям не удастся избежать обсуждения возможных компенсаций. При этом репарации необязательно должны быть денежными: среди вариантов рассматриваются льготное финансирование, помощь в решении климатических проблем и возвращение культурных ценностей.