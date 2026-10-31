Нурлан Сабуров решил превратить свой дом в Подмосковье в инвестиционный проект

Нурлан Сабуров начал сдавать особняк в Подмосковье за 800 тысяч рублей в месяц Фото: Даниил ОПАРИН.

Комик Нурлан Сабуров, которому ранее был запрещен въезд в Россию сроком на 50 лет, превратил свой загородный дом в инвестиционный проект. Двухэтажный особняк, расположенный в элитном коттеджном поселке «Новорижский» на Новой Риге, сдается в аренду примерно за 800 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, сдача недвижимости может приносить до 10 миллионов рублей в год. Чтобы избежать потенциальных правовых и финансовых сложностей, денежные средства, предположительно, переводятся на счета супруги юмориста. Также сообщается, что не так давно Сабурову предлагали выкупить дом за 140–160 миллионов рублей, однако от сделки он отказался.

Напомним, 30 января 2026 года комику закрыли въезд на территорию РФ на 50 лет в связи с критикой специальной военной операции и нарушениями российского законодательства. После отъезда в Казахстан артист также привлекал внимание СМИ из-за проверки в связи с передачей мотоциклов военным.