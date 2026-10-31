Канада поддержала разговор Владимира Путина со Стуббом и Стере, но есть нюанс Фото: REUTERS.

Канада не намерена отказываться от поддержки Украины на фоне возобновления диалога между европейскими странами и Россией. Об этом в интервью Politico заявил премьер-министр страны Марк Карни.

Политик прокомментировал недавние телефонные разговоры президента Финляндии Александра Стубба и норвежского премьера Йонаса Гара Стере с российским лидером Владимиром Путиным. По мнению Карни, подобные контакты могут оказаться полезными для урегулирования конфликта.

«Иногда лучше проводить такие прямые переговоры на уровне лидеров. Так что в этом плане все в порядке. И, возможно, это будет конструктивно», — отметил глава канадского правительства.

Вместе с тем премьер заверил, что участники так называемой «коалиции желающих» по-прежнему намерены оказывать помощь Киеву. По его словам, готовность стран объединения поддерживать Украину осталась неизменной.

Напомним, 27 октября российская сторона рассказала о состоявшихся по инициативе Хельсинки и Осло переговорах Путина со Стуббом и Стере. Президент РФ изложил собеседникам позицию Москвы по украинскому урегулированию, а также затронул политику Евросоюза и НАТО в отношении России. Отдельное внимание стороны уделили вопросам безопасности в Балтийском море и северной части Европы. По итогам бесед была достигнута договоренность о продолжении прямых контактов.