Кандидат в президенты Болгарии Йотова призвала сделать Софию каналом связи с РФ

Кандидат в президенты Йотова призвала сделать Болгарию каналом связи с Россией. Фото: Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

Кандидат в президенты Болгарии Илияна Йотова заявила о необходимости сделать страну дипломатическим каналом в диалоге с Россией. Об этом сообщает Financial Times (FT). Занимающая пост президента после отставки Румена Радева, призвала государство играть сильную роль в качестве связующего звена.

«Всем лидерам европейских стран следует позвонить президенту Путину. Было бы гораздо эффективнее, если бы эти дипломатические каналы с РФ были открыты от имени всего Европейского союза», - сказала Йотова.

Во втором туре выборов в Болгарии Йотова соперничает с либеральным кандидатом Андреем Гюровым, который являлся руководителем Центробанка.

Напомним, 27 октября прошел телефонный разговор Путина с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьером Норвегии Йонасом Гаром Стёре. Хельсинки и Осло выступили инициаторами беседы.