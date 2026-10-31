Брутальный Павел Прилучный судится из-за наволочек: актер требует миллионы за ущерб Фото: Борис КУДРЯВОВ.

Российский актер Павел Прилучный потребовал через суд более 2,8 миллиона рублей от предпринимательницы из Курской области, которая продавала наволочки с его изображением. Об этом свидетельствуют судебные документы.

Поводом для разбирательства стала продажа на маркетплейсе товара под названием «Наволочка дакимакура Павел Прилучный». На изделиях размещалась фотография артиста, хотя разрешения на использование своего изображения он не давал. Кроме того, предпринимательница не заключала лицензионный договор на использование товарного знака с именем актера.

По материалам дела, общая сумма продаж таких наволочек за рассматриваемый период превысила 1,4 миллиона рублей. Теперь Прилучный требует изъять спорную продукцию из оборота и взыскать с продавца 2 820 230 рублей компенсации. Отдельно артист намерен добиться возмещения морального вреда и судебных расходов.

При этом представитель предпринимательницы не согласился с претензиями. По его мнению, сторона актера не представила достаточных доказательств нарушения прав. В свою очередь, представитель Прилучного попросил суд запросить у маркетплейса сведения о фактических продажах товара.

Предварительное судебное заседание назначено на 5 ноября в Курской области.

Ранее актер Никита Джигурда подал иск на 500 тысяч рублей из-за продажи на маркетплейсе картонных ростовых фигур с его изображением. Артист потребовал взыскать по 250 тысяч рублей с производителя и торговой площадки. До этого Джигурда уже добился компенсаций от двух продавцов, которые без разрешения использовали его лицо на картонных масках и тканевых балаклавах. Каждого из них суд обязал выплатить актеру по 100 тысяч рублей.