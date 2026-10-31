«Гибнут в 90% случаев»: МВД раскрыли пугающую статистику о росте аварий с электросамокатами

МВД: число ДТП с электросамокатами выросло на 40% за девять месяцев 2026 года. Фото: Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

За первые девять месяцев 2026 года в России зафиксировано около четырех тысяч дорожно-транспортных происшествий с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ). Это на 40% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Об этом в беседе с «Вести» сообщил заместитель начальника организационно-планового отдела ГУОБДД МВД России Кирилл Баканов.

Представитель ведомства также указал на рост числа смертельных исходов в подобных авариях: с 64 человек до 68, отметив, что в большинстве случаев виновниками таких ДТП становятся пользователи электросамокатов.

«К сожалению, они в большинстве случаев, практически в 90% случаев, и погибают, попав в такое происшествие», — уточнил он.

По данным Госавтоинспекции, большинство аварий со смертельным исходом происходит с участием частных средств микромобильности. На долю прокатных самокатов приходится около 40% всех происшествий и не более 20% смертельных случаев.

Как сообщил Баканов, в настоящее время по поручению президента РФ Владимира Путина ведомства прорабатывают вопрос введения ограничений на движение тяжелых и коммерческих электросамокатов по пешеходной инфраструктуре.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Гусев призвал запретить движение устройств с максимальной скоростью свыше 10 км/ч по пешеходным дорожкам и тротуарам. Член ОП России Александр Холодов предложил ввести права для электросамокатчиков.