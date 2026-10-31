Посол Барбин: РФ известно о десятках наемников из Дании, вступивших в ряды ВСУ Фото: REUTERS.

России известно о нескольких десятках граждан Дании, которые принимают участие в конфликте на стороне Вооруженных сил Украины в качестве наемников. Об этом в беседе с ТАСС заявил посол РФ в Дании Владимир Барбин.

«У российской стороны есть установочные данные на несколько десятков датских наемников, принимавших и принимающих участие в боевых действиях на стороне ВСУ <...>. Их судьба незавидна», - отметил дипломат.

По словам Барбина, если наемникам из Дании будет суждено остаться в живых в ходе боевых действий на Украине, то над их головами «останется висеть дамоклов меч российского правосудия».

Ранее KP.RU сообщал, что число иностранных наемников, принимавших участие в украинском конфликте на стороне ВСУ, превышает 20 тысяч человек. Как заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, сейчас этот показатель уже приближается к 30 тысячам.