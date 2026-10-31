Глава ФССП Аристов допустил появление сервисов приставов в мессенджере MAX Фото: Евгения ГУСЕВА.

Сервисы приставов могут появиться в национальном мессенджере MAX. Как заявил в беседе с ТАСС глава Федеральной службы судебных приставов (ФССП) РФ Дмитрий Аристов, такая инициатива сейчас рассматривается.

«Сейчас рассматриваем возможность подключения этих сервисов в национальном мессенджере», - отметил он.

Аристов напомнил, что в 2020-2021 годах ФССП совместно с Минцифры запустили набор сервисов на портале «Госуслуги». На платформе были введены функции информирования и взаимодействия со службой, а также цифровые уведомления.

По словам директора ФССП, в MAX также предлагается ввести функции направления уведомлений для граждан по исполнительным производствам, подачи заявлений и оплаты задолженностей.

Ранее KP.RU сообщал, что гендиректор MAX Фарит Хуснояров рассказал о новом функционале мессенджера. В первом квартале 2027 года на платформе появятся ветки обсуждений и мультизакрепленные сообщения.