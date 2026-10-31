Рыбаков: США выдали Boeing лицензию для взаимодействия с компанией «Белавиа»

Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН.
Министерство торговли США выдало Boeing лицензию для взаимодействия с белорусской компанией «Белавиа». Об этом сообщил постоянный представитель Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков.
«Министерство торговли Соединенных Штатов дало <....> лицензию компании Boeing для взаимодействия с национальным авиаперевозчиком», - заявил он в интервью телеканалу «Первый информационный».
Рыбаков назвал инициативу США о взаимодействии компаний положительным решением, принятым американской администрацией.
Ранее KP.RU сообщал, что США заключили контакт с Boeing для разработки палубного истребителя шестого поколения F/A-XX. Уточняется, что заключенный с компанией контракт на сумму более 20 млрд долларов предусматривает создание опытных образцов для испытаний.