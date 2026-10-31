Рыбаков: США выдали Boeing лицензию для взаимодействия с компанией «Белавиа»

США выдали Boeing лицензию для взаимодействия с компанией «Белавиа» Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН.

Министерство торговли США выдало Boeing лицензию для взаимодействия с белорусской компанией «Белавиа». Об этом сообщил постоянный представитель Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков.

«Министерство торговли Соединенных Штатов дало <....> лицензию компании Boeing для взаимодействия с национальным авиаперевозчиком», - заявил он в интервью телеканалу «Первый информационный».

Рыбаков назвал инициативу США о взаимодействии компаний положительным решением, принятым американской администрацией.

Ранее KP.RU сообщал, что США заключили контакт с Boeing для разработки палубного истребителя шестого поколения F/A-XX. Уточняется, что заключенный с компанией контракт на сумму более 20 млрд долларов предусматривает создание опытных образцов для испытаний.